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«Умные» ульи в Австралии отслеживают пчёл, заражённых опасным паразитом

«Умные» ульи в Австралии отслеживают пчёл, заражённых опасным паразитом

В порту Мельбурна опробовали первую в мире технологию обнаружения клещей варроа деструктор. Эти паразиты опасны для..

Дата загрузки: 2021-06-12

В порту Мельбурна опробовали первую в мире технологию обнаружения клещей варроа деструктор. Эти паразиты опасны для медоносных пчёл.

Австралия – единственный континент, до которого не добрались варроа. Но они могут попасть сюда вместе с заражённой пчелой, если та прибудет на грузовом судне.

[Иэн Кейн, пчеловод]:
«Это просто ужасные паразиты. Они высасывают гемолимфу из пчёл и одновременно плодятся».

Специалисты сделали «умные» ульи фиолетового цвета, который привлекает пчёл. Покинув контейнеровоз, насекомое летит прямиком в такой домик. У входа находится видеокамера. Она фиксирует изображение, а компьютерный мозг определяет, здорова ли пчела.

[Джоэл Куперхольц, директор компании Vimana Tech]:
«Используя комбинацию компьютерного зрения и искусственного интеллекта, можно наблюдать за каждой пчелой, влетающей в улей и вылетающей из него».

[Никки Джонс, специалист по биобезопасности пасеки]:
«Чем раньше мы обнаружим паразита, тем больше шансов уничтожить его сразу же. Это ключевой фактор».

Клещи варроа уже неоднократно вызывали массовую гибель пчёл во многих странах. В Австралии всеми силами стараются предотвратить подобное бедствие.

[Мэри Энн Томас, министр сельского хозяйства штата Виктория]:
«Мёд – это замечательный и восхитительный продукт деятельности пчёл, но их самая важная роль в Австралии – опылять растения».

В будущем такие «умные» ульи могут установить и в других портах страны.
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