Маникюр за 10 минут: как робот красит ногти

В США разработали первого в мире робота, который делает маникюр. Такая машина наносит лак любого цвета..

[Ренука Апте, директор компании-разработчика]:

«Машина делает несколько снимков пальца человека и строит трёхмерную карту. Затем её обрабатывает искусственный интеллект, определяя края ногтя. Робот может делать это с точностью до миллиметра».

В США разработали первого в мире робота, который делает маникюр. Такая машина наносит лак любого цвета за 10 минут. Благодаря специальным датчикам устройство точно определяет границы ногтевой пластины и не выходит её за края.

В будущем разработчики хотят установить таких роботов в розничных магазинах, офисах, жилых зданиях и аэропортах. Процедура, как ожидается, будет стоить менее 10 долларов.

[Ренука Апте, директор компании-разработчика]:

«Самое интересное, что мы не просто обслуживаем людей, которые уже ходят делать маникюр. Мы встретили много людей, которые сказали: «Ого, я никогда не делаю маникюр, у меня нет на это времени. Но так я могу делать его намного быстрее и лучше, чем дома»».

В то же время, такой робот не может обрезать кутикулу, придать ногтю форму или его отполировать.

Но некоторые представители индустрии уже беспокоятся, что эти машины могут составить конкуренцию обычным салонам красоты.

Мастер маникюра Эсташа Гудвин – не в их числе. Говорит, что роботы не смогут обеспечить клиента тем, за чем он идёт в салон.

[Эсташа Гудвин, мастер маникюра]:

«Я понимаю необходимость делать что-то быстро, просто и дёшево, это то, к чему все мы стремимся. Но думаю, что посетители в первую очередь ценят что-то изысканное и ориентированное на клиента».

Эсташа говорит, что в салонах не просто делают маникюр. Там женщинам обеспечивают отдых и живое общение. Робот на такое пока точно не способен.

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