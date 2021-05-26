Китайская мастерица по валянию делает грибы и слонов в позе эмбриона

В своей студии в Пекине китайская художница Инь Юйэ ловко орудует специальной иголкой. Она создаёт небольшого..

В своей студии в Пекине китайская художница Инь Юйэ ловко орудует специальной иголкой. Она создаёт небольшого розового слона из шерсти с помощью техники валяния.

Занялась этим ремеслом около десяти лет назад. Говорит, никогда не думала, что это станет её профессией.

[Инь Юйэ, мастер по валянию]:

«Я нашла в сети картинки с войлоком случайно. Мне стало очень интересно, поэтому я собрала информацию и попробовала что-то сделать. Я занимаюсь этим более 10 лет. Не думала, что смогу заниматься этим так долго. Сначала это было просто маленькое хобби».

Этот слонёнок сидит в позе эмбриона. Художница говорит, что этот персонаж для неё многое значит. Она придумала его, когда была беременна своим сыном, которому сейчас уже пять месяцев.

[Инь Юйэ, мастер по валянию]:

«Когда я создавала это изделие, каждый раз, когда я держала его, то представляла, как выглядит мой ребёнок в животе. Было такое ощущение, что слон рос вместе с младенцем. В моем воображении между ними была связь. Когда я это делала, меня переполняло счастье».

Сегодня в Пекине проходит выставка художницы. Её тема – грибы.

[Инь Юйэ, мастер по валянию]:

«Грибы – это своего рода волшебные существа. Они тихие, обитают в укромных уголках, живут под упавшими деревьями. Они вылезают (из земли) незаметно. Это хрупкие и одновременно стойкие существа. Лично я очень люблю грибы». [Ши Вэньцзе, посетительница выставки]:

«Когда (я их увидела), мне стало тепло на душе. Эти фигуры похожи на мать и дочь. Они в удобной одежде, в расслабленной позе. Это дарит ощущения домашней атмосферы».

Популярность пришла к Инь в 2012 году, когда она опубликовала фото своих работ в интернете. С тех пор она поучаствовала в девяти выставках в Китае и Японии.

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