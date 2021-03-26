В борьбе против COVID Италия задействует «молекулярных собак»

В то время как в мире всё больше людей становятся жертвами пандемии, Италия начала готовить дополнительное..

В то время как в мире всё больше людей становятся жертвами пандемии, Италия начала готовить дополнительное оружие против вируса. Она тренирует собак-ищеек распознавать людей, заражённых COVID-19.

Подобные эксперименты также проводят в Великобритании, Франции, Финляндии, Ливане и Индии.

В Италии этим занялась ведущая в стране компания по видеонаблюдению Italpol. Она тренирует двух голландских овчарок и одну бельгийскую. Животных учат определять инфицированных среди больших скоплений людей независимо от того, есть ли у них симптомы.

В будущем животных надеются задействовать для патрулирования станций и остановок общественного транспорта, аэропортов и портов, а также на приграничных КПП, спортивных стадионах, в торговых центрах и концертных залах.

[Антонио Дель Греко, глава Italpol]:

«Такие собаки называются «молекулярными собаками», в том плане, что их тренируют искать нужные молекулы. Традиционно в аэропортах, на вокзалах и в портах есть собаки, которые ищут наркотики или взрывчатые вещества, так что определённый опыт в этой области уже есть. Собаки, которые ищут COVID, выполняют почти те же действия, но вместо того чтобы определять наркотики или взрывчатые вещества, они находят людей с молекулами коронавируса».

У людей в носу примерно пять миллионов обонятельных рецепторов, а у собак – около 300 миллионов. Благодаря этому они могут уловить огромное количество запахов, включая метаболиты вирусных инфекций.

[Антонио Дель Греко, глава Italpol]:

«Сейчас мы готовим трёх собак. Обычно в качестве ищеек отбирают немецких овчарок. Но считаю, что голландские и бельгийские овчарки ещё лучше. У них превосходные характеристики, и они ещё лучше подходят для таких задач».

Результаты нескольких исследований во Франции показали, что собаки могут выявлять COVID-19 по запаху пота. А команда, возглавляемая Ганноверским университетом ветеринарной медицины, обучила собак обнаруживать вирус в слюне человека с точностью 94%.

Во время тренировок собаки учатся распознавать запах образца COVID и ассоциировать его с наградой, например игрушкой, часто с мячом, который проводник прячет и дает собаке, когда она распознаёт правильный запах.

Собак также учат не терять концентрацию в местах большого скопления людей, звуков и запахов.

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