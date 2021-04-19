Черепаха-долгожитель отметила юбилей

В 2018 году черепаха Диана отметила свой 50-летний юбилей. Обычно красноухие черепахи живут около 40 лет. Её хозяин Джим Тоннер из Бристоля по этому поводу устроил праздник.

Черепаха появилась в жизни Джима в 1968 году. Тогда ему было 12 лет. Он проходил курс лечения от артрита тазобедренного сустава, и ему прописали постельный режим. Подростку нужно было всё время лежать на спине. Джим рассказал, что его комната находилась на втором этаже. Родители привязали маленькую корзинку и опустили её вниз, чтобы друзья могли посылать небольшие подарки с пожеланиями выздоровления. Кто-то в корзинку положил черепашку Диану. С тех пор Джимми с ней не расставался.

Джим и его брат-близнец Брэд владеют сувенирным магазином, там и устроили праздник. Черепаха-долгожитель получила торт из листьев и клубнику.