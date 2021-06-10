Крошечное беспозвоночное ожило через 24 000 лет, проведённых в вечной мерзлоте

Этот микроскопический организм называется коловратка и принадлежит к подклассу бделлоидов. Он пролежал в вечной мерзлоте на..

Этот микроскопический организм называется коловратка и принадлежит к подклассу бделлоидов. Он пролежал в вечной мерзлоте на северо-востоке Сибири 24 тысячи лет и после этого смог вернуться к жизни.

Эксперимент провели российские учёные. Они извлекли крошечных беспозвоночных из образца почвы, взятого с глубины 3,5 метра у берегов реки Алазея в Якутии.

[Станислав Малявин, учёный]:

«Берётся почва или порода, помещается в среду и просто наблюдается. И в данном случае мы в какой-то момент обнаружили несколько коловраток и не знаем, какие из них там лежали (изначально), а какие из них – потомство. Потому что они живут мало, размножаются быстро, как все микроорганизмы».

Коловратки-бделлоиды – это многоклеточный организм. Они обитают в пресной воде и способны выдерживать засуху и низкие температуры.

В ходе предыдущего исследования учёные выяснили, что эти беспозвоночные могут выжить, проведя десять лет при температуре минус 20 градусов. При этом они впадают в состояние криптобиоза, когда обезвоживаются ткани. Учёные сравнивают это с клинической смертью.

[Станислав Малявин, учёный]:

«Опять же не совсем точное сравнение, потому что метаболизм у животного или человека в состоянии клинической смерти не настолько замедлен, как у этих существ. Они замедляют его до уровня, нерегистрируемого аппаратурой. Мы не знаем, останавливается ли он вообще или всё-таки он очень медленно, но идёт».

По словам учёных, клетки коловраток всё же повреждаются при криптобиозе, поэтому животные сначала чувствуют себя плохо, и им нужно время на восстановление.

Короткая ссылка на эту страницу: