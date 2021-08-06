Как освобождённая черепаха «добежала» до моря

Похоже, эта черепаха даже не догадывается, какой сюрприз её ожидает буквально в считанные часы. Скоро она..

Похоже, эта черепаха даже не догадывается, какой сюрприз её ожидает буквально в считанные часы. Скоро она вернётся домой – в Средиземное море.

Ветеринары выпускают её в дикую природу, поскольку рептилия полностью восстановилась после травмы.

В декабре рыбаки обнаружили этого логгерхеда или головастую морскую черепаху у побережья Израиля. В её рту застрял рыболовный крючок, из-за чего легкие были заполнены водой. В результате могло начаться заражение.

Реабилитация проходила в Израильском центре спасения морских черепах. Питомца назвали Стич. На выздоровление ему потребовалось девять месяцев.

Его осторожно кладут на песчаный пляж в национальном парке Пальмахим. Под восторженные возгласы отдыхающих, и решительно перебирая лапами, Стич добирается до воды.

[Ольга Рыбак, представитель Центра спасения морских черепах]:

«Сегодня черепаха уже сильная и здоровая, набрала много веса и была готова к освобождению. Это взрослая морская черепаха, ей около 20-30 лет или больше. Это означает, что она может присоединиться к репродуктивной популяции Средиземноморья».

Черепахи этого вида могут жить более 70-80 лет. При этом самки достигают зрелости примерно к 35 годам.

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