В Индии лесничие вырастили 27 детёнышей питона и выпустили их в заповедник
На востоке Индии в Кхурде лесничие выпустили в дикую природу 27 детёнышей светлого тигрового питона. Местные..
Дата загрузки: 2021-07-07
[Рамаканта Найяк, лесничий]:
«Из 30 яиц вылупились 27 детёнышей разного пола. Длина змей – примерно 60 сантиметров. Пришло время выпустить их на волю в заповеднике».
Лесничим помогают и местные жители.
[Манодж, житель округа Кхурда]:
«Этот эксперимент – пример защиты природы. Мы спасли питонов с помощью инкубатора. И это стало нашим достижением».
Светлый тигровый питон – неядовитая змея со спокойным нравом. Особи этого подвида вырастают до трёх метров и в основном не опасны для человека. Но некоторые змеи могут быть крупнее – четыре-пять метров. Светлые тигровые питоны обитают в Индии, Пакистане, Бутане и Бангладеш.
Короткая ссылка на эту страницу: