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В Индии лесничие вырастили 27 детёнышей питона и выпустили их в заповедник

В Индии лесничие вырастили 27 детёнышей питона и выпустили их в заповедник

На востоке Индии в Кхурде лесничие выпустили в дикую природу 27 детёнышей светлого тигрового питона. Местные..

Дата загрузки: 2021-07-07

На востоке Индии в Кхурде лесничие выпустили в дикую природу 27 детёнышей светлого тигрового питона. Местные жители нашли змеиные яйца в мае. Специалисты собрали 30 штук и поместили их в инкубатор.

[Рамаканта Найяк, лесничий]:
«Из 30 яиц вылупились 27 детёнышей разного пола. Длина змей – примерно 60 сантиметров. Пришло время выпустить их на волю в заповеднике».

Лесничим помогают и местные жители.

[Манодж, житель округа Кхурда]:
«Этот эксперимент – пример защиты природы. Мы спасли питонов с помощью инкубатора. И это стало нашим достижением».

Светлый тигровый питон – неядовитая змея со спокойным нравом. Особи этого подвида вырастают до трёх метров и в основном не опасны для человека. Но некоторые змеи могут быть крупнее – четыре-пять метров. Светлые тигровые питоны обитают в Индии, Пакистане, Бутане и Бангладеш.
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