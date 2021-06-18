Дедушка и птица: секрет дружбы человека и голубя

Всякий раз, когда 80-летний Ксавье Буге отправляется кататься на велосипеде, делает что-то у себя в мастерской,..

[Ксавье Буге, пенсионер]:

«У меня часто спрашивают о моих взаимоотношениях с Блашон: какое чувство нас – нет, не связывает, поскольку мы не связаны – побуждает нас оставаться вместе? Я не знаю, я не психолог и вообще не знаю, чувство ли это. В любом случае, у нас есть желание быть вместе, потому что вместе нам хорошо».

Всякий раз, когда 80-летний Ксавье Буге отправляется кататься на велосипеде, делает что-то у себя в мастерской, поливает сад или садится перекусить, его сопровождает неизменный компаньон – белый голубь по кличке Бланшон. Точнее, голубка.

Ксавье – пенсионер, живёт во французской Бретани. Раньше работал в сфере торговли стройматериалами.

С голубем подружился, когда тот был ещё птенцом. Можно сказать, спас его от смерти.

[Ксавье Буге, пенсионер]:

«Я увидел, как маленький, почти лысый птенец упал на землю и пытался скрыться от кошек. Я вернулся домой с мыслью, что ещё кому-то сегодня не повезло. Рассказал жене, а она спросила, почему я его не подобрал. Поэтому я вернулся, подобрать Бланшон и принёс домой в кармане».

С тех пор парочка неразлучна. Голубка или сидит у Ксавье на плече, или ходит где-то рядом.

Когда у него спрашивают, как ему удалось выдрессировать голубя, тот отвечает, что никакого секрета нет. Только – взаимное уважение.

[Ксавье Буге, пенсионер]:

«Любой человек может общаться с животным. Это вопрос терпения. Нужно наблюдать, как они живут, чтобы адаптироваться к их жизни, потому что они тоже пытаются адаптироваться к вашей».

Короткая ссылка на эту страницу: