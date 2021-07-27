В израильском зоопарке родился детёныш исчезающего суматранского орангутана

Этот крошечный детёныш обезьяны станет ещё одним шагом к спасению исчезающих суматранских орангутанов. Он родился в..

Этот крошечный детёныш обезьяны станет ещё одним шагом к спасению исчезающих суматранских орангутанов. Он родился в израильском Зоологическом центре Сафари в Рамат-Гане.

Маму новорождённой самки зовут Танна. Ей 12 лет. Папой стал 11-летний Рахамим. Он тоже появился на свет в этом зоопарке.

[Керен Ор, зоолог]:

«Пока очень трудно рассмотреть маленькую самку, потому что мама держит её на руках, либо она очень крепко цепляется за маму. Она маленькая и почти не видна на фоне шерсти. Получше рассмотреть её можно будет через месяц, когда она подрастёт и начнёт бегать рядом с мамой».

Этот вид орангутанов встречается только на острове Суматра в Индонезии. Обезьянам угрожают обезлесение, загрязнение природы и браконьерство, поэтому они находятся на грани вымирания.

Зоологический центр Сафари в Рамат-Гане занимается разведением редких видов животных, в том числе – и суматранских орангутанов.

Сейчас смотрители выбирают для детёныша имя. Оно должно начинаться на букву «Т», как и у мамы.

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