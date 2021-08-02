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Пума, обезьяны и черепахи: 100 животных выпустили в дикую природу в Колумбии

Пума, обезьяны и черепахи: 100 животных выпустили в дикую природу в Колумбии

В этом ящике перевозят пуму. Ещё мгновение и она окажется на свободе. Этот хищник – один..

Дата загрузки: 2021-08-03

В этом ящике перевозят пуму. Ещё мгновение и она окажется на свободе. Этот хищник – один из ста животных, вызволенных с чёрного рынка в Колумбии. Сегодня её выпустили в новый дом в отдалённом природном заповеднике Примавера. Он находится на границе с Венесуэлой.

[Альваро Энрике Камачо, ветеринар]:
«Мы перевозим самку пумы, она готова. Адаптация и реабилитация прошли успешно, и её можно снова выпустить в экосистему. Мы также выпускаем около восьми приматов».

Транспортируют животных колумбийские силовики. Помимо пумы сегодня на свободу выпускают белолицых капуцинов и черепах аррау.

[Альваро Энрике Камачо, ветеринар]:
«Мы перевозим 90 черепах аррау. Это очень важное дело, потому что эти животные находятся под угрозой исчезновения. Благодаря этой миссии колумбийских вооружённых сил мы можем вернуть их в окружающую среду, чтобы сохранить их популяцию».

[Луис Мигель Диас, полковник]:
«Мы перевезли черепах аррау, пуму и выпустили их на свободу в Сан-Хорхе в департаменте Вичада. Это частный заповедник, где инвестиции позволили сохранить эти виды для будущих поколений».

Животный мир Колумбии считается одним из самых разнообразных на планете. Здесь сосредоточено около 10% мировой флоры и фауны.
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