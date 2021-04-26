Как кенгуру-сирота делает свои первые шаги

Крис Барнс спасает детёнышей кенгуру, матери которых трагически погибли. Мать кенгурёнка Брэдли сбила машина.

Целый месяц малыш находился в тканевом мешочке. Крис носил его на руках, чтобы малыш чувствовал тепло.

Теперь шестимесячный кенгурёнок Брэдли прыгает по дому по несколько минут в день. С каждым днём он становится всё крепче.

Взрослые кенгуру могут достигать двух метров в высоту и весить 90 кг. Ухаживать за малышом Крису помогает его жена.



Крис Барнс – основатель центра помощи осиротевшим детёнышам кенгуру и другим диким животным в Австралии. О нём снят документальный фильм, который показали во многих странах мира.