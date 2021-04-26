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Как кенгуру-сирота делает свои первые шаги

Как кенгуру-сирота делает свои первые шаги
Как кенгуру-сирота делает свои первые шаги

Крис Барнс спасает детёнышей кенгуру, матери которых трагически погибли. Мать кенгурёнка Брэдли сбила машина.

Целый месяц малыш находился в тканевом мешочке. Крис носил его на руках, чтобы малыш чувствовал тепло.

Теперь шестимесячный кенгурёнок Брэдли прыгает по дому по несколько минут в день. С каждым днём он становится всё крепче.

Взрослые кенгуру могут достигать двух метров в высоту и весить 90 кг. Ухаживать за малышом Крису помогает его жена.

Крис Барнс – основатель центра помощи осиротевшим детёнышам кенгуру и другим диким животным в Австралии. О нём снят документальный фильм, который показали во многих странах мира.

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