Французский зоопарк приветствует второго детёныша жирафа за год

В зоопарке французского города Ла-Флеш уже второй раз за этот год рождается жирафёнок. Детёныш появился на..

[Жоффрей Шассено, смотритель]:

«Очень приятно, когда в зоопарке есть два маленьких жирафа, потому что посетители могут наблюдать за ними и смотреть, как они играют».

В зоопарке французского города Ла-Флеш уже второй раз за этот год рождается жирафёнок. Детёныш появился на свет 8 мая, и имя ему пока не выбрали.

Старшего жирафёнка зовут Кано.

[Жоффрей Шассено, смотритель]:

«Кано уже ест ветки. А младшему детёнышу ещё рано. Но думаю, через полгода он начнёт интересоваться ветками и другой пищей».

По словам смотрителя, появление двух детёнышей – это не уникальное событие для зоопарка. Жирафята рождаются здесь довольно часто.

Эти малыши проведут первый год жизни рядом с мамами. Потом для них подыщут другой зоопарк, где они смогут также обзавестись потомством.

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