Французский зоопарк приветствует второго детёныша жирафа за год
В зоопарке французского города Ла-Флеш уже второй раз за этот год рождается жирафёнок. Детёныш появился на..
Дата загрузки: 2021-05-28
[Жоффрей Шассено, смотритель]:
«Очень приятно, когда в зоопарке есть два маленьких жирафа, потому что посетители могут наблюдать за ними и смотреть, как они играют».
Старшего жирафёнка зовут Кано.
[Жоффрей Шассено, смотритель]:
«Кано уже ест ветки. А младшему детёнышу ещё рано. Но думаю, через полгода он начнёт интересоваться ветками и другой пищей».
По словам смотрителя, появление двух детёнышей – это не уникальное событие для зоопарка. Жирафята рождаются здесь довольно часто.
Эти малыши проведут первый год жизни рядом с мамами. Потом для них подыщут другой зоопарк, где они смогут также обзавестись потомством.
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