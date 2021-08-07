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Зарядка для пингвинов: как развлекают животных в тайском зоопарке

Зарядка для пингвинов: как развлекают животных в тайском зоопарке

Поддерживать физическую форму и бодрость духа во время изоляции непросто. Особенно пингвинам. В открытом зоопарке Таиланда..

Дата загрузки: 2021-08-07

Поддерживать физическую форму и бодрость духа во время изоляции непросто. Особенно пингвинам. В открытом зоопарке Таиланда эти птицы привыкли к восхищённым взглядам публики. Пока они плескались в бассейне, грелись на солнце или просто ели, за ними постоянно наблюдали посетители.

Однако 23 июля в стране ввели карантин, и всё изменилось. После этого некоторые пингвины оказались на грани депрессии.

[Тоссапол Косол, смотритель зоопарка]:
«Я заметил, они немного сбиты с толку. Обычно их всегда ждёт толпа. А теперь они выходят, и никого нет, поэтому иногда они останавливаются и смотрят вокруг, гадая, куда же делись люди?»

[Тавин Раттанавонгсават, директор зоопарка]:
«Сейчас, когда с ними общаются только смотрители, они наверно думают: почему теперь всегда одни и те же лица, где же дети и их родители?»

Одна из главных задач работников зоопарка – следить, чтобы пингвинам всегда было чем заняться. Каждый день они совершают прогулки. А ещё съедают около 25 килограммов скумбрии.

[Тоссапол Косол, смотритель зоопарка]:
«Если держать их только в помещении с кондиционером, они могут заболеть. Надо выводить их на улицу, чтобы они погрелись на солнце, поели и поплавали, и надо поддерживали их здоровую диету».

Всего в зоопарке обитает 41 пингвин в возрасте от одного месяца до 18 лет.
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