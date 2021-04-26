Мусорщик в маске: волонтёр вдохновляет костромичей очищать город от отходов
Сергей Волков известен в Костроме и социальных сетях как мусорщик в маске. Он и его помощники..
Дата загрузки: 2021-04-26
[Сергей Волков, мусорщик-волонтёр]:
«То, что анонимный, больше внимания к самой деятельности привлекает и меньше к личности, меньше обвинений в пиаре. Ну и то, что маска – намёк, что под маской может быть любой человек».
Публикации в соцсетях вдохновили многих костромичей очищать город от мусора.
[Олег Савельев, волонтёр]:
«То, что он делает, я считаю правильным, потому что у нас молодёжь сейчас никак не воспитывается в этом экологическом ключе, особенно в школе. Им ничего этого не прививается. И то, что эти видео и прочее разносятся по разным пабликам местным, все его поддерживают и выходят вместе с ним так же, как и я».
В семье Сергей тоже находит понимание.
[Ксения Волкова, жена мусорщика-волонтёра]:
«Деятельность полностью поддерживаем, где можем – помогаем. Максимально грамотно – экологически грамотно – воспитываем нашу дочь, прививая грамотные привычки».
Мусорщик и его команда большую часть пластиковых отходов жертвуют на благотворительные цели.
[Сергей Волков, мусорщик-волонтёр]:
«Когда увлёкся раздельным сбором отходов, узнал, что у нас есть благотворительная организация «География добра», которая не просто помогает планете, но ещё помогает детям с лечением. Часть вырученных средств направляет на помощь».
Сотрудники благотворительного фонда периодически проводят мероприятия по раздельному сбору мусора.
[Виктория Абраменко, сотрудница фонда «География добра»]:
«Сырьё на акцию помогает копить деньги на лечение детей. То есть мы две проблемы сразу убиваем – это и экология, и помощь».
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