Мусорщик в маске: волонтёр вдохновляет костромичей очищать город от отходов

Сергей Волков известен в Костроме и социальных сетях как мусорщик в маске. Он и его помощники..

[Сергей Волков, мусорщик-волонтёр]:

«То, что анонимный, больше внимания к самой деятельности привлекает и меньше к личности, меньше обвинений в пиаре. Ну и то, что маска – намёк, что под маской может быть любой человек».

Сергей Волков известен в Костроме и социальных сетях как мусорщик в маске. Он и его помощники собирают отходы в разных районах города. Мужчина публикует фотографии этого процесса с тегом #GarbageMan с 2018 года. Своё лицо никогда не показывает.

Публикации в соцсетях вдохновили многих костромичей очищать город от мусора.

[Олег Савельев, волонтёр]:

«То, что он делает, я считаю правильным, потому что у нас молодёжь сейчас никак не воспитывается в этом экологическом ключе, особенно в школе. Им ничего этого не прививается. И то, что эти видео и прочее разносятся по разным пабликам местным, все его поддерживают и выходят вместе с ним так же, как и я».

В семье Сергей тоже находит понимание.

[Ксения Волкова, жена мусорщика-волонтёра]:

«Деятельность полностью поддерживаем, где можем – помогаем. Максимально грамотно – экологически грамотно – воспитываем нашу дочь, прививая грамотные привычки».

Мусорщик и его команда большую часть пластиковых отходов жертвуют на благотворительные цели.

[Сергей Волков, мусорщик-волонтёр]:

«Когда увлёкся раздельным сбором отходов, узнал, что у нас есть благотворительная организация «География добра», которая не просто помогает планете, но ещё помогает детям с лечением. Часть вырученных средств направляет на помощь».

Сотрудники благотворительного фонда периодически проводят мероприятия по раздельному сбору мусора.

[Виктория Абраменко, сотрудница фонда «География добра»]:

«Сырьё на акцию помогает копить деньги на лечение детей. То есть мы две проблемы сразу убиваем – это и экология, и помощь».

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