Редкий примат: в зоопарке радуются первому за год орангутану
Это первый детёныш орангутана, который родился в европейском зоопарке за последний год. Малыш появился на свет..
Дата загрузки: 2021-08-18
[Антонио Гарручо, смотритель зоопарка]:
«Всё прошло идеально. Мы были очень рады, что (самка) Сули родила уже во второй раз».
В этом зоопарке работает программа разведения орангутанов. Международный союз охраны природы относит их к видам, которые находятся на грани исчезновения.
[Антонио Гарручо, смотритель зоопарка]:
«На острове Борнео леса исчезают очень быстро из-за добычи ископаемых, пожаров и уничтожения растительности жарой».
Раньше в дикой природе орангутаны обитали по всей Юго-Восточной Азии. Теперь остались только на островах Борнео и Суматра.
[Антонио Гарручо, смотритель зоопарка]:
«Этот малыш – ещё одна маленькая жемчужина в программе разведения европейских зоопарков, а также на глобальном уровне».
По некоторым данным, орангутаны считаются самыми умными животными на планете.
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