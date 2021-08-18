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Редкий примат: в зоопарке радуются первому за год орангутану

Редкий примат: в зоопарке радуются первому за год орангутану

Это первый детёныш орангутана, который родился в европейском зоопарке за последний год. Малыш появился на свет..

Дата загрузки: 2021-08-18

Это первый детёныш орангутана, который родился в европейском зоопарке за последний год. Малыш появился на свет 4 августа в испанском биопарке Фуэнхирло на юге страны.

[Антонио Гарручо, смотритель зоопарка]:
«Всё прошло идеально. Мы были очень рады, что (самка) Сули родила уже во второй раз».

В этом зоопарке работает программа разведения орангутанов. Международный союз охраны природы относит их к видам, которые находятся на грани исчезновения.

[Антонио Гарручо, смотритель зоопарка]:
«На острове Борнео леса исчезают очень быстро из-за добычи ископаемых, пожаров и уничтожения растительности жарой».

Раньше в дикой природе орангутаны обитали по всей Юго-Восточной Азии. Теперь остались только на островах Борнео и Суматра.

[Антонио Гарручо, смотритель зоопарка]:
«Этот малыш – ещё одна маленькая жемчужина в программе разведения европейских зоопарков, а также на глобальном уровне».

По некоторым данным, орангутаны считаются самыми умными животными на планете.
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