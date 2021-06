Тысячи британцев во время пандемии сменили квартиры на лодки

Реки и каналы Великобритании заполнены больше, чем в XVIII веке в период промышленной революции. Многие британцы продают квартиры и покупают лодки. Изменить образ жизни их подталкивают пандемия и вытекающие из неё трудности с заграничными путешествиями.

Организация Canal and River Trust занимается охраной и развитием водных путей Англии и Уэльса. Её представители говорят, что четверть всех моторных судов стали постоянными домами. Десять лет назад таких лодок было на 10% меньше.

Продажи судов растут, цены – тоже.

[Крис Хилл, сотрудник компании New and Used Boat]:

«В январе и феврале этого года у нас было много клиентов. Продажи выросли вдвое».