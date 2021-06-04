Тысячи британцев во время пандемии сменили квартиры на лодки

Реки и каналы Великобритании заполнены больше, чем в XVIII веке в период промышленной революции. Многие британцы..

[Найджел Салмонд, владелец лодки]:

«Нас привлекают свобода и возможность каждое утро видеть новый пейзаж».

Реки и каналы Великобритании заполнены больше, чем в XVIII веке в период промышленной революции. Многие британцы продают квартиры и покупают лодки. Изменить образ жизни их подталкивают пандемия и вытекающие из неё трудности с заграничными путешествиями.

Организация Canal and River Trust занимается охраной и развитием водных путей Англии и Уэльса. Её представители говорят, что четверть всех моторных судов стали постоянными домами. Десять лет назад таких лодок было на 10% меньше.

Продажи судов растут, цены – тоже.

[Крис Хилл, сотрудник компании New and Used Boat]:

«В январе и феврале этого года у нас было много клиентов. Продажи выросли вдвое».

Некоторые живут на новых комфортабельных судах, а некоторые – на традиционных узких лодках, которые называют нэрроуботами.

Для супругов Лодж нэрроубот остаётся домом уже 16 лет. Однако, по их словам, не всё так радужно, как кажется со стороны. В лодке очень тесно, и каждый сантиметр пространства приходится использовать с толком. Тем не менее, здесь нашлось место даже для макета железной дороги и сети каналов.

[Джо Лодж, владелица лодки]:

«Мы не променяли бы лодку на богатство всего мира. Здесь нужно уважать дикую природу, принимать жизнь на воде и всё, что с этим связано. То есть не годится жить на лодке и жаловаться, что утки постоянно крякают».

По данным Ассоциации внутренних водных путей, по рекам и каналам Англии, Уэльса и Шотландии курсирует примерно 80 тысяч моторных лодок.

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