Четвёртая волна пандемии COVID началась во Франции

Четвёртая волна пандемии обрушилась на Францию. И власти уже обсуждают новый план противостояния коронавирусу. По словам..

Четвёртая волна пандемии обрушилась на Францию. И власти уже обсуждают новый план противостояния коронавирусу.

По словам спикера президентской администрации, всего за неделю количество госпитализаций с COVID увеличилось на 43%. При этом пациентов в реанимационных отделениях стало больше на 27%.

[Габриэль Атталь, спикер президента Франции]:

«Мы вошли в четвёртую волну эпидемии. Начинаем с небольшого числа случаев, но динамика эпидемии чрезвычайно высока. Мы видим, что волна распространяется быстрее, наклон круче, чем в любой предыдущей волне. Мы должны сделать всё возможное, чтобы эта волна не стала ещё более разрушительной».

Планируемые меры будут среди самых жёстких в Европе. Так, расширят действие сертификата вакцинации. Также прививки станут обязательными для всех медицинских работников.

С начала августа сертификат прививок будут требовать у посетителей кинотеатров, баров, ресторанов, больниц, пассажиров поездов дальнего следования и самолётов. Работники также должны будут сделать прививки. Но им срок продлили до конца лета.

[Габриэль Атталь, спикер президента Франции]:

«Сертификат будет нужен в сфере досуга, баров, ресторанов, ярмарок, некоторых коммерческих центров. Для сотрудников, работающих в этих местах, пропуск здоровья станет обязательным с 30 августа. Этого времени хватит, чтобы сделать прививку».

Между тем, такие жёсткие правила уже вызвали протесты. Так, в минувшие выходные более 100 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с обязательными сертификатами.

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