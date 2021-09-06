Россия: уже более 7 млн случаев заражения COVID-19

Подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России уже больше 7 миллионов. За сутки выявили более 18,5 тысяч..

Подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России уже больше 7 миллионов.

За сутки выявили более 18,5 тысяч инфицированных. Больше всего – в Москве: около полутора тысяч. Далее идёт Санкт-Петербург. При этом у 7,5 процентов новых заражённых никаких болезненных симптомов не было. Это каждый 13-й.

Умерло от ковида за сутки 793 человека. В целом же за всё время пандемии в России – более 187 тысяч умерших. Это по официальным данным оперативного штаба, который учитывает только случаи, когда коронавирус был главной причиной смерти. Есть ещё данные Росстата. Они показывают цифру почти в два раза больше. Она включает умерших по другим причинам на фоне ковида, а ещё – тех, у кого вирус обнаружили посмертно.

В Роспотребнадзоре сообщают, что в России уже пятую неделю подряд заболеваемость коронавирусом плавно идёт на спад. Суточные показатели снижаются в 47 регионах. При этом в восьми областях они продолжают расти, а в 30 – остаются примерно на одном уровне.

Напомним, Россия – на четвёртом месте в мире по числу заражённых COVID-19. На первом – США, далее идут Индия и Бразилия, а замыкает пятёрку Великобритания.

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