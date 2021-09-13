Тысячи французов снова протестовали против обязательной вакцинации

Протестующие маршируют по улицам Парижа девятые выходные подряд. Они выступают против обязательных сертификатов вакцинации. В протесте..

Протестующие маршируют по улицам Парижа девятые выходные подряд. Они выступают против обязательных сертификатов вакцинации.

В протесте участвуют около 19 тысяч человек. Они выкрикивают «Свобода» и «Макрон, нам не нужен твой сертификат!»

[участник протеста]:

«Я здесь, поскольку не хочу, чтобы мои родные умирали от вакцины. Я не уверен в этой вакцине. В целом я не против прививок. Но этой вакцине не доверяю. Это всё».

С августа при входе в кинотеатры, рестораны, спортзалы и музеи Франции нужно предъявить сертификат. В нём должно быть указано, что вы либо сделали прививку, либо недавно сдали тест, либо переболели коронавирусом.

[участник протеста]:

«Надеюсь, что сертификаты здоровья и тому подобное отменят, а также не будут делать вакцинацию обязательной для всех французов. Это будет трагедия. Для детей это уже трагедия».

Для миллиона 800 тысяч работников по всей Франции вакцинация обязательна. В противном случае людям грозят штрафы и увольнение.

[участница протеста]:

«Меня беспокоит вакцинация для детей от 12 лет. Мы не знаем последствий. Мы не знаем долгосрочных последствий. Некоторые исследования показали, что у взрослых поражаются органы. А как это повлияет на детей, никто не знает».

Власти говорят, что сертификаты помогут сдержать эпидемию. Протестующие же считают, что это тоталитарная мера.

[участница протеста]:

«Каждую субботу я выхожу на протест ради свободы. Это моя обязанность ради детей и внуков, живущих в этой стране. У меня есть вакцинированные друзья, и я сяду с ними за стол. Это моё право и моё тело».

Протесты проходят не только в Париже. В целом по всей Франции на улицы вышло более 120 тысяч человек.

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