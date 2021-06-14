По каналам Амстердама будут ходить беспилотные электрические лодки

На каналах Амстердама вскоре появятся прототипы автономных электрических лодок. Эти небольшие суда предназначены для перевозки пассажиров и грузов. Разработкой самоуправляемых лодок занимаются Амстердамский институт передовых городских решений и Массачусетский технологический институт.

[Ренс Дорнбюс, инженер]:

«Лодка управляет собой, комбинируя данные с камер и датчиков. Она обрабатывает их на бортовом компьютере. Это похоже на мозг, который, используя интеллект, составляет карту местности, а потом решает, куда двигаться».

Лодка оснащена четырьмя подруливающими устройствами и винтами. Она развивает скорость до шести километров в час и в зависимости от ёмкости батареи и тяжести груза может работать на одной зарядке от 12 до 24 часов.

Движение лодок-роботов будет координировать центр управления, отправляя их туда, где нужна их помощь.

[Стефан ван Дейк, сотрудник Института передовых городских решений]:

«Эта технология автономного вождения на воде очень актуальна в сложных условиях движения в порту, где много судов, кораблей, причалов и пирсов. Автономные системы могут повысить безопасность и в то же время, позволяют работать эффективнее – круглосуточно и без выходных».

Тестирование лодок-прототипов в реальных условиях движения на воде поможет усовершенствовать технологию.

[Ренс Дорнбюс, инженер]:

«Нам нужно ещё от двух до четырёх лет, чтобы всё доработать. Мы хотим быть абсолютно уверены в том, что сможем обеспечить безопасность при движении по каналам. Мы уже разработали автономную систему. Следующий шаг – убедиться, что мы справимся с любой ситуацией на воде».

Разработчикам также предстоит получить разрешение на движение беспилотных лодок по каналам Амстердама.

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