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По каналам Амстердама будут ходить беспилотные электрические лодки

По каналам Амстердама будут ходить беспилотные электрические лодки

На каналах Амстердама вскоре появятся прототипы автономных электрических лодок. Эти небольшие суда предназначены для перевозки пассажиров..

Дата загрузки: 2021-06-14

На каналах Амстердама вскоре появятся прототипы автономных электрических лодок. Эти небольшие суда предназначены для перевозки пассажиров и грузов. Разработкой самоуправляемых лодок занимаются Амстердамский институт передовых городских решений и Массачусетский технологический институт.

[Ренс Дорнбюс, инженер]:
«Лодка управляет собой, комбинируя данные с камер и датчиков. Она обрабатывает их на бортовом компьютере. Это похоже на мозг, который, используя интеллект, составляет карту местности, а потом решает, куда двигаться».

Лодка оснащена четырьмя подруливающими устройствами и винтами. Она развивает скорость до шести километров в час и в зависимости от ёмкости батареи и тяжести груза может работать на одной зарядке от 12 до 24 часов.

Движение лодок-роботов будет координировать центр управления, отправляя их туда, где нужна их помощь.

[Стефан ван Дейк, сотрудник Института передовых городских решений]:
«Эта технология автономного вождения на воде очень актуальна в сложных условиях движения в порту, где много судов, кораблей, причалов и пирсов. Автономные системы могут повысить безопасность и в то же время, позволяют работать эффективнее – круглосуточно и без выходных».

Тестирование лодок-прототипов в реальных условиях движения на воде поможет усовершенствовать технологию.

[Ренс Дорнбюс, инженер]:
«Нам нужно ещё от двух до четырёх лет, чтобы всё доработать. Мы хотим быть абсолютно уверены в том, что сможем обеспечить безопасность при движении по каналам. Мы уже разработали автономную систему. Следующий шаг – убедиться, что мы справимся с любой ситуацией на воде».

Разработчикам также предстоит получить разрешение на движение беспилотных лодок по каналам Амстердама.
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