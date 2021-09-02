«В Тунисе у меня нет будущего»: мигрантов на перегруженной лодке спасли близ Лампедузы

Всю семью тунисского мигранта Амира спасли в Средиземном море. Вместе с ними до итальянского острова Лампедуза..

Всю семью тунисского мигранта Амира спасли в Средиземном море. Вместе с ними до итальянского острова Лампедуза пытались добраться ещё два десятка человек. В путешествие отправились на ветхой деревянной лодке, в которую из-за перегруженности попадает вода.

На ненадёжном судне мигранты надеялись проплыть 130 километров. Другого выхода для себя не видели.

[Амир, мигрант из Туниса]:

«Это Юсеф, Ахмед и Мохаммед – трое моих детей, и беременная жена Нади. Мы уехали из Туниса, потому что там очень плохо, это предел, работы нет. У меня много детей, но нет ни денег, ни будущего. У меня нет дома и нет работы, а если и удаётся устроиться на работу, то только нелегально».

Последнюю неделю этот район патрулирует лодка испанской благотворительной организации. За это время она помогла спасти более 200 искателей убежища.

Небольшое судно не может принять на борт людей, но оно находится рядом с ними, пока не прибудет береговая охрана. А до тех пор мигрантов обеспечивают водой, а также выдают им спасательные жилеты.

В этом году поток искателей убежища из Туниса увеличился. Они пытаются добраться до берегов европейских стран. По данным МВД Италии, с января по май на итальянских островах высадились 11 000 мигрантов. Это почти в три раза больше, чем за такой же период прошлого года.

При этом опасные путешествия по Средиземному морю часто заканчиваются трагично. Во время масштабной миграции ежегодно регистрировали гибель не менее 1000 человек.

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