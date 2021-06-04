Приготовить пюре и отбивную: одиноких мужчин Австралии обучают кулинарии

В этом мужском клубе в австралийском штате Квинсленд учат не только владеть строительными инструментами. Именно здесь,..

[Алби Пауэрлетт, участник программы]:

«Я даже не знаю названий всех этих штук и ингредиентов, которые есть у Энн. Тем более не знаю, для чего они. Но я учусь».

В этом мужском клубе в австралийском штате Квинсленд учат не только владеть строительными инструментами. Именно здесь, на кухне, пожилые участники выходят из своей зоны комфорта. Тут открылись новые курсы, где одиноких мужчин учат готовить.

89-летний Алби Пауэрлетт – отец десятерых детей. Десять лет назад он потерял свою первую жену. С тех пор женился повторно, но сейчас живёт один.

[Алби Пауэрлетт, участник программы]:

«Я живу сам по себе и не хочу есть всякую гадость. Хочу хорошо питаться, потому что парень внутри меня в этом нуждается».

Такие занятия проводятся раз в месяц. Здесь учат готовить самые простые блюда: от запечённой курицы и бифштекса до гарнира и салата.

[Энн Дегарис, преподаватель курса кулинарии]:

«Многие из этих мужчин недавно потеряли своих жён, которые в основном для них готовили. Поэтому эти люди действительно не знают, что теперь делать».

Пилотная программа проводится совместно с организацией, предоставляющей услуги по уходу на дому.

Её основали всего несколько месяцев назад. Но в планах организаторов расширить её и на другие мужские клубы по всей стране.

Участники признаются, что, общаясь и получая новые знания, они уже не чувствуют себя на свой возраст.

[Грэм Джайлз, участник программы]:«Возрастных ограничений в таких клубах нет. Если придёте к нам в клуб в Маручидоре, примерно через три месяца вы всё равно почувствуете себя на 10 лет моложе».

Эти мужчины возвращаются домой с новыми знаниями и полными желудками.

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