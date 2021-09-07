Кремация или на свалку: как в Гонконге питомцев отправляют в последний путь

В Гонконге, где земля – большой дефицит и роскошь, похороны могут обойтись очень дорого. Включая и..

В Гонконге, где земля – большой дефицит и роскошь, похороны могут обойтись очень дорого. Включая и домашних питомцев. Места для их могил просто нет. Именно поэтому здесь популярна услуга кремации.

Люк – владелец приюта для животных. Сейчас на его попечении – около 500 собак. Если кто-то умирает, он не избавляется от тел, а организует кремацию. Говорит, что достойные похороны позволяют проявить немного уважения. В противном случае трупы животных оказались бы на городской свалке.

[Кент Люк, владелец приюта для животных]:

«Мы не хотим, чтобы они оказались в мусоре. Нужно обращаться с ними с определённым уважением».

Кремацию проводят неподалёку в похоронном бюро. Для Люка цена символичная. А частные владельцы платят от 180 долларов за кремацию. Зависит от размера животного.

Джоуи пришла попрощаться со своей кошкой, которая жила в семье 12 лет. После кремации планирует высыпать её прах под пальмовое дерево на своём балконе.

[Джоуи Вонг, жительница Гонконга]:

«Она будет смотреть на нас с балкона. Так она останется частью нашей жизни. Будет с детьми по мере того, как они растут».

Перед кремацией владельцам дают время попрощаться с питомцем. Потом они либо забирают прах, либо просят работников развеять пепел над растениями в саду похоронного бюро.

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