Сотни тысяч человек бегут из своих домов в Мозамбике из-за деятельности исламистов

Ана Аюба не знает, где её сын. Она из города Киссанга на севере Мозамбика. Но ей..

Ана Аюба не знает, где её сын. Она из города Киссанга на севере Мозамбика. Но ей пришлось бежать из-за обостряющегося противостояния между правительственными войсками и исламистскими боевиками в провинции Кабу-Делгаду.

Теперь женщина живёт со своими дочерьми в самодельном шалаше из веток и пластика.

[Ана Аюба, переселенка]:

«Мой сын пропал. Я не знаю, что с ним, жив ли он. Если бы мы знали, что он погиб, то не думали бы об этом, но мы не знаем, что с ним произошло».

Международный комитет Красного креста выражает крайнюю обеспокоенность в связи с ситуацией в провинции Кабу-Делгаду. По его данным, более 800 тысяч человек, то есть треть населения региона с прошлого года были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от боевых действий.

При этом жители провинции и так страдали от бедности и природных бедствий.

Ситуация ещё более тяжёлая на близлежащих островах. Люди отправляются в опасные путешествия, чтобы перебраться на них. Однако по приезду оказываются без средств к существованию.

[Мелани Изабель Брульетт, представительница МККК]:

«Итак, здесь, на острове Матемо и на островах, окружающих районы Ибо, людям не хватает многих предметов первой необходимости. У них нет еды, доступа к первичной медико-санитарной помощи, и они также чрезвычайно напуганы».

Мозамбик – одна из беднейших стран мира. И именно нищета и безработица, по мнению аналитиков, помогают исламистским группировкам вербовать новых солдат.

В марте этого года боевики совершили нападение на город Пальма. В итоге более 60 тысяч человек покинули свои дома. Тысячи числятся пропавшими без вести.

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