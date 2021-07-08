Сотни тысяч человек бегут из своих домов в Мозамбике из-за деятельности исламистов
Ана Аюба не знает, где её сын. Она из города Киссанга на севере Мозамбика. Но ей..
Дата загрузки: 2021-07-08
Ана Аюба не знает, где её сын. Она из города Киссанга на севере Мозамбика. Но ей пришлось бежать из-за обостряющегося противостояния между правительственными войсками и исламистскими боевиками в провинции Кабу-Делгаду.
Теперь женщина живёт со своими дочерьми в самодельном шалаше из веток и пластика.
[Ана Аюба, переселенка]:
«Мой сын пропал. Я не знаю, что с ним, жив ли он. Если бы мы знали, что он погиб, то не думали бы об этом, но мы не знаем, что с ним произошло».
Международный комитет Красного креста выражает крайнюю обеспокоенность в связи с ситуацией в провинции Кабу-Делгаду. По его данным, более 800 тысяч человек, то есть треть населения региона с прошлого года были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от боевых действий.
При этом жители провинции и так страдали от бедности и природных бедствий.
Ситуация ещё более тяжёлая на близлежащих островах. Люди отправляются в опасные путешествия, чтобы перебраться на них. Однако по приезду оказываются без средств к существованию.
[Мелани Изабель Брульетт, представительница МККК]:
«Итак, здесь, на острове Матемо и на островах, окружающих районы Ибо, людям не хватает многих предметов первой необходимости. У них нет еды, доступа к первичной медико-санитарной помощи, и они также чрезвычайно напуганы».
Мозамбик – одна из беднейших стран мира. И именно нищета и безработица, по мнению аналитиков, помогают исламистским группировкам вербовать новых солдат.
В марте этого года боевики совершили нападение на город Пальма. В итоге более 60 тысяч человек покинули свои дома. Тысячи числятся пропавшими без вести.
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