Ноги вместо рук: как российский инвалид создаёт картины из страз

Идиллический пейзаж из разноцветных страз. Такие картины виртуозно создаёт россиянин Фёдор Сударчиков. Он родился без рук,..

Идиллический пейзаж из разноцветных страз. Такие картины виртуозно создаёт россиянин Фёдор Сударчиков. Он родился без рук, поэтому творит ногами.

Занимается этим уже два года, но публика видит его работы впервые. Выставку организовала библиотека Санкт-Петербурга.

[Фёдор Сударчиков, художник]:

«Я, наверное, самый счастливый человек на свете сегодня. Думаю: неужели мои картины увидит народ. А то всё лежали в кейсе. Чувствую себя прекрасно».

Гости выставки говорят, что видят в картинах Фёдора свет и тепло.

[гостья выставки]:

«Эмоции самые позитивные. Глядя на эти картины, я думаю, что у меня в жизни ещё не всё потеряно, поскольку такие картины сделать ногами… Для меня руками это очень сложно. И, глядя на это всё, я понимаю, что нужно всего в жизни добиваться, не надо теряться – всё будет хорошо». [гость выставки]:

«Все картины очень живые, красочные. Они заставляют жить. Фёдор для очень многих является живым примером человека несгибаемого, стойкого, на которого хочется равняться. Он просто молодец».

Детство Фёдора было непростым. Родители от него отказались, и он рос в детдоме.

[Валерий Бояринцев, друг художника]:

«Мы с ним из одного детского дома. Его целеустремлённости, я думаю, что позавидуют люди даже с руками и с ногами».

У Фёдора нет художественного образования. Этому искусству научился сам. Создаёт из страз иконы, натюрморты и пейзажи. На это уходят часы.

[Фёдор Сударчиков, художник]:«Вдохновляет. Я вообще люблю что-то делать. Я не люблю проводить время впустую».

Самая большая картина – свадебный подарок для друга – была размером 90 на 60 сантиметров. Мастер делал её 50 дней. Сейчас планирует создать картину ещё большего размера.

Короткая ссылка на эту страницу: