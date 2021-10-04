Сибирская компания делает качественную кожу из рыбьих шкурок

Одна сибирская компания превращает рыбью кожу, которая могла попасть на свалку, в уникальный и дорогой продукт...

[Александр Васенёв, глава компании «Рыбий мех»]:

«Рыбья кожа, структура её чешуек, как отпечатки пальцев человека – каждая индивидуальна. И мы, с одной стороны, избавляем планету от отходов, от грязи, позволяем предприятиям рыбной промышленности из отходов получать доходы, хоть маленькие. А с другой стороны, делаем каждого человека уникальным».

Одна сибирская компания превращает рыбью кожу, которая могла попасть на свалку, в уникальный и дорогой продукт. Производство работает в Бердске. А компанию основал предприниматель Александр Васенёв.

Во время обработки рыбья кожа проходит 144 производственных процесса. Компания создала собственную технологию выделки. Александр – по профессии химик. Благодаря его идеям чешую не нужно отскабливать вручную.

[Александр Васенёв, глава компании «Рыбий мех»]:

«Фишка здесь в том, что отходит чешуя, но используются очень нежные химикаты. Можно прямо без перчаток доставать из раствора шкуры. Видно, что чешуя стала нежной, как снег, и выходит из кармашков».

Выдубленную кожу красят и покрывают лаком. В компании особенно гордятся белой кожей. Такую пока не делают нигде в мире.

Пигмент белой краски – это белок, рыбья кожа – тоже белок. Некоторые эксперименты с покраской заканчивались тем, что шкурка просто растворялась. Александр после многих попыток всё же создал собственную технологию. Держит её в секрете.

Из рыбьей кожи шьют сумки, кошельки, ремни и жилетки. Делают и обувь. Такая кожа отличается от коровьей, крокодильей и змеиной.

[Людмила Расходчикова, владелица магазина]:

«Она другая по структуре, она более волокнистая, поэтому более тянучая, растягивающаяся, чем другая. И она очень хорошо принимает форму».

В производство в основном идут шкурки лосося, форели и кеты.

Компания в Бердске торгует рыбьей кожей три года. Наибольший спрос на продукцию – за границей. В России такие изделия пока только входят в моду.

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