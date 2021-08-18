Близнецы с разным цветом кожи потрясли родителей

Стейси и Бабаджиде из Нигерии не могли поверить своим глазам, увидев новорождённых детей-близнецов. Оба родителя чернокожие, но один из сыновей родился белым. Малыши появились на свет в Лагосе 26 февраля 2019 года.

«Мы не знали об их различиях во время беременности», – сказала 31-летняя мама. «УЗИ не показало этого, так что это был огромный сюрприз и самый удивительный момент, когда первый близнец (Дэниел) родился с чёрными волосами, а второй (Дэвид) – с золотыми», – рассказала она.

«Бабаджиде стоял минут 10, рассматривая детей, и сказал, что он просто смотрит на чудесную работу Бога и что они – лучший подарок на свете», – вспоминает Стейси.

Врачи установили, что у Дэвида альбинизм – наследственное заболевание, вызванное недостатком пигментации кожи, волос и глаз. У некоторых детей из-за альбинизма могут быть проблемы со здоровьем, например, заболевания глаз. У Дэвида таких проблем нет.

Близнецы отличаются не только внешностью, но и поведением. Дэвид любит сидеть и наблюдать, а Дэниел – более активный ребёнок. Он похож на свою старшую сестру.

«Мне радостно быть мамой. Для меня не имеет значения цвет кожи, потому что они – мои дети», – сказала Стейси.

Родители создали аккаунт в Instagram, чтобы люди больше узнали об альбинизме и могли наблюдать за ростом близнецов.