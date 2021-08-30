Откуда шерсть для вашего нового свитера, теперь расскажут QR-коды

С какой конкретно фермы поступила шерсть для вашего нового свитера? Теперь это можно будет узнать благодаря..

С какой конкретно фермы поступила шерсть для вашего нового свитера? Теперь это можно будет узнать благодаря электронной системе отслеживания, которую внедряют в Австралии.

Эта семейная ферма на острове Тасмания работает с 1905 года. На ней производят шерсть высшего качества, которая идёт на международный рынок. Раньше всю документацию вели в бумажном виде. Теперь на каждой упаковке есть QR-код и микрочип.

[Саймон Камерон, производитель шерсти]:

«Какой бы большой ни была шерстяная промышленность, документы регистрации, которые её сопровождают, в подавляющем большинстве случаев всё ещё рукописные. Только представьте! Давайте отойдем от бумаги, давайте устраним многие ошибки, что снизит затраты на поставки».

Теперь же любой человек, у которого есть смартфон, сможет отсканировать код и понять происхождение шерсти.

[Марк Грейв, глава Австралийской биржи шерсти]:

«Они смогут проследить продукт до фермы. Одновременно производитель сможет отследить свой продукт по цепочке поставок, чтобы увидеть, куда он идёт».

Разработать систему помогла Австралийская биржа шерсти. Она надеется, что это сделает рынок более прозрачным.

[Марк Грейв, глава Австралийской биржи шерсти]:

«Целостность продукта, особенно сельскохозяйственной продукции, всегда была критически важной частью нашей отрасли. Это залог уверенности и доверия».

А ещё производители надеются, что электронная система поможет защитить их продукцию от подделок.

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