Испанец превращает пластиковые отходы в стильную мебель

В этих пробках и куске целлофана кто-то увидит лишь мусор, а испанцу Умберто воображение рисует стильную..

В этих пробках и куске целлофана кто-то увидит лишь мусор, а испанцу Умберто воображение рисует стильную мебель. Мужчина кропотливо собирает пластиковые отходы на побережье острова Гран-Канария.

[Умберто Лесс, основатель компании Yum Design]:

«Это лишь капля в море. Представьте, сколько мусора в океане. Если сложно очистить пляж, то, представьте, как трудно очистить океан. Пластика очень много. Я советую людям присоединиться к уборке пляжа или другого места, чтобы увидеть, какой вред нанесён природе».

Умберто – успешный инженер-конструктор. Но в начале прошлого года оставил работу в Барселоне и вернулся на родной остров. Здесь основал мебельную компанию.

[Умберто Лесс, основатель компании Yum Design]:

«Я понял, что на одном энтузиазме берег не очистить. Поэтому я нашёл способ сделать мусор, найденный на пляже, экономически ценным».

Испанец собирает мусор, затем просеивает его и откладывает то, что подходит для переработки. В дело идут пластиковые бутылки, крышки и даже каски. За раз получается собрать пять килограммов отходов.

Весь этот мусор мог пролежать десятки лет на побережье, но теперь он превратится в прочную мебель.

[Умберто Лесс, основатель компании Yum Design]:

«Я создам продукт, который прослужит годы, как пластик. Преимущество мебели в том, что её можно сделать ценной брендовой вещью. Для покупателя важно получить достойный узнаваемый продукт».

Бизнесмен делает столы, стулья и табуретки яркого цвета и необычной формы. Также создаёт вешалки в виде колец для одежды.

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