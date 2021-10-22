Братья-парикмахеры выстригут шедевр на вашем затылке

Рука художника не дрогнет. Под ней рождается шедевр, который будет в прямом смысле сворачивать людям шеи...

[Дарбар Сингх, клиент]:

«Сегодня на мне выбрили Тадж-Махал. Мавзолей очень красивый, с такой причёской я буду выделяться из толпы».

Рука художника не дрогнет. Под ней рождается шедевр, который будет в прямом смысле сворачивать людям шеи. Не оглянуться на такое невозможно.

Креативят два брата-парикмахера. Они уже стали звездами Интернета. В их городке на севере Индии их тоже все знают.

Как говорится, любой каприз за ваши деньги – от звёзд Голливуда и Болливуда до знаменитых спортсменов и просто достопримечательностей. Впрочем, деньги не такие уж большие – мастера берут от 20 до 30 долларов.

[Шампи, клиент]:

«Это причёска с Майклом Джексоном. Я его большой поклонник и долго хотел такую. Наконец, мечта сбылась, и я очень счастлив». [Гурвиндер Сингх Сидху, парикмахер]:

«Мы делаем из волос портреты знаменитых крикетистов, Дуэйна Джонсона по прозвищу «Скала», Криштиану Роналду, болливудских актёров Аджая Девгана и Ритика Рошана».

Инструменты – ножницы и электробритва. За счёт разной длины волос получается изображение.

Особо мелкие детали прорисовывают чем-то вроде карандаша. В итоге выглядит как татуировка. Она смоется через несколько дней, но основной рисунок останется.

На работу уходит от часу до четырёх.

Братья открыли свой парикмахерский бизнес 7 лет назад. Сейчас обоим около 30. Была перспектива пойти по стопам отца – водить грузовик, но хотелось чего-то более творческого.

Сейчас после рабочего дня в салоне они бесплатно стригут друзей и соседей. Заодно набивают руку.

[Раджвиндер Сингх Сидху, парикмахер]:

«Хотим вывести нашу работу на международный уровень. Соревнования по парикмахерскому дизайну проводят в США и Мексике, и мы попытаемся участвовать. Представить там Индию, чтобы все могли гордиться нашей страной».

Ну а для начала братья-парикмахеры планируют переехать хотя бы в большой город Индии – в Мумбаи, столицу Нью-Дели или же на Гоа, где много туристов.

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