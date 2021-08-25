Собака 12 часов охраняла потерявшуюся малышку

Эта история произошла в штате Миссури в 2018 году. Вечером Тимберлин Мерритт вышла позвать домой трёхлетнюю дочку. Но та не отзывалась. Напротив дома семьи Мерриттов – большое кукурузное поле. Женщина побежала туда и кричала до хрипоты, но дочку не нашла. Тимберлин позвонила в службу спасения.

«Я думала, что дочка испугается, потому что было темно, и она была совсем одна», – вспоминает Тимберлин.

В поисках участвовали 150 человек, в том числе соседи и полицейские. Они разделились на группы и прочёсывали поле; высота стеблей кукурузы достигала двух метров.

«Здесь водятся всякие дикие животные», – рассказала Тимберлин. «Мы постоянно слышим вой койотов», – добавила она.

Поиски продолжались всю ночь. На следующий день, около 8 часов утра, спасатели услышали собачий лай. Люди направились в сторону лая и вскоре обнаружили спящую на земле девочку и йоркширского терьера по кличке Хелс на расстоянии 800 метров от дома. «Дочка сказала нам, что пёс провел с ней всю ночь. Хелс – просто герой», – рассказала мама девочки.