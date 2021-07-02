Кто стал другом для бездомного мальчика

Филиппинскому мальчику Роммелю Кеменалесу 11 лет. Его родители в разводе, а сестра живёт в другом городе. Он вынужден жить на улице в городе Кесон-Сити. Но мальчик не чувствует себя одиноким. У него есть друг.

Он нашёл на улице щенка. Назвал его Баджи. Мальчик обучает Баджи трюкам и не расстаётся с ним даже ночью.