Телеканал NTD

Как слепой сын спас маму во время наводнения

Как слепой сын спас маму во время наводнения
Как слепой сын спас маму во время наводнения

Данетт Ривера из Нью-Йорка решила осмотреть повреждения в доме после урагана «Ида». Когда она спустилась в подвал, сточные воды хлынули внутрь. Вода прибывала и прибывала. Женщина оказалась в ловушке. Она стала звать на помощь.

«Вода накрывала меня с головой, и я не могла выбраться через окно наружу. Я была покрыта фекалиями, грязной водой из сточных канав и думала, что утону», – вспоминает Данетт.

29-летний Джастин, сын женщины, – слепой. Он услышал крик и пошёл искать маму. Сын смог вытащить Данетт через узкое подвальное окно. Руки и ноги женщины были в синяках и царапинах, но жизни ничего не угрожало.

Данетт говорит, что, если бы не храбрость сына, она вряд ли бы выбралась сама.

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