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Как кошка утешает плачущую девочку

Как кошка утешает плачущую девочку
Как кошка утешает плачущую девочку

Русская голубая кошка Хима всегда утешает маленькую хозяйку, когда та плачет. Девочка случайно ударилась и расплакалась.

Хима положила голову малышке на плечо. Даже мяукнула, протянув к ней лапу. Как это было, смотрите видео.

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