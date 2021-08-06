Как кошка утешает плачущую девочку

Русская голубая кошка Хима всегда утешает маленькую хозяйку, когда та плачет. Девочка случайно ударилась и расплакалась.
Хима положила голову малышке на плечо. Даже мяукнула, протянув к ней лапу. Как это было, смотрите видео.
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Русская голубая кошка Хима всегда утешает маленькую хозяйку, когда та плачет. Девочка случайно ударилась и расплакалась.
Хима положила голову малышке на плечо. Даже мяукнула, протянув к ней лапу. Как это было, смотрите видео.
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