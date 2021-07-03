Поклонники корейских поп-звёзд помогают выжить моторикшам в Таиланде

Ещё недавно тайский водитель тук-тука Самран знать не знал про корейскую поп-звезду Джессику Чон. Сейчас же..

Ещё недавно тайский водитель тук-тука Самран знать не знал про корейскую поп-звезду Джессику Чон. Сейчас же её лицо красуется на его моторикше.

Чон, а точнее её тайские поклонники, помогают водителю выжить в непростое время пандемии. Они доплачивают водителю за то, что он позволяет разместить лицо знаменитости на своём транспортном средстве.

[Самран Таммаса, водитель тук-тука]:

«До того, как к нам обратились поклонники корейской поп-музыки, было очень трудно зарабатывать на жизнь. Мы могли зарабатывать всего около 3 долларов в день. Но фанаты корейских поп-звёзд платят нам по 19 долларов в месяц».

Из-за пандемии туристическая отрасль по всему миру подверглась удару, и Таиланд не стал исключением.

В Бангкоке зарегистрировано 9000 моторикш. И они больше всего пострадали от спада потока туристов. Теперь же благодаря поклонникам корейской поп-музыки сотни из них стали получать хоть и небольшие, но стабильные деньги.

[поклонница корейской поп-культуры]:

«Хотя это и не такие большие суммы, по крайней мере, они смогут прокормить свои семьи». [Самран Таммаса, водитель тук-тука]:

«Это, по крайней мере, покрывает наши счета за электричество, воду и другие ежедневные расходы. Это нам очень помогает».

Раньше фанаты корейской поп-культуры размещали изображения своих кумиров на вагонах метро. Но потом работу метрополитена приостановили из-за акций протеста. В итоге молодёжь решила изменить стратегию и нацелилась на малый бизнес.

Короткая ссылка на эту страницу: