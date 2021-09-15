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Осёл стал нянькой для больной собаки

Осёл стал нянькой для больной собаки
Осёл стал нянькой для больной собаки

Колима, щенок анатолийской овчарки, ходит пошатываясь и не может стоять из-за врождённого заболевания позвоночника. Большую часть времени Колима лежит, свернувшись калачиком.

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Однажды к щенку подошёл шестилетний осёл Паоло. По словам хозяина, осёл очень упрямый, и у него весёлый нрав. «Он увидел бедственное положение Колимы и взял её под своё крыло», – написал на своей страничке в Facebook хозяин животных. «Колима находит в себе силы встать и поиграть только тогда, когда я отвожу её к Паоло», – добавил он. Как проводят время щенок и осёл, смотрите на видео.

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