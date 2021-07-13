Оцифровывать насекомых начали в лондонском музее

В этой лаборатории в Оксфордшире готовятся снимать насекомых из коллекции лондонского Музея естествознания. Детальные макро-фотографии сделают..

В этой лаборатории в Оксфордшире готовятся снимать насекомых из коллекции лондонского Музея естествознания. Детальные макро-фотографии сделают благодаря мощнейшим оптическим устройствам. Так учёные смогут сканировать крошечные объекты размером всего в миллиметр.

Когда звучит сигнал, это означает, что сотрудник лаборатории должен покинуть комнату.

[Анджали Госвами, профессор]:

«Если мы действительно хотим понять, какие факторы формируют биоразнообразие на этой планете, мы должны больше узнать о насекомых. Если мы этого не сделаем, то, откровенно говоря, картина будет неполной».

Крошечных насекомых фотографируют благодаря прибору «Алмазный источник света». В нём находится ускоритель частиц. Он испускает луч света в 10 миллиардов раз ярче Солнца. Его использует как невероятно мощный микроскоп, позволяющий учёным детально сканировать мельчайшие объекты.

При этом исследователи могут не только увидеть поверхность насекомых, но и заглянуть внутрь, чтобы увидеть их строение.

[Анджали Госвами, профессор]:

«Оцифровывая данные такого рода, мы можем получить гораздо больше информации об этих видах и сделать гораздо более точные и надёжные прогнозы о том, что произойдёт в ближайшем будущем».

В фондах музея хранится более 30 миллионов экземпляров насекомых. Исследователи планируют сделать детализированные фотографии как можно большего их количества. Таким образом они хотят понять, почему видов так много и что угрожает их существованию.

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