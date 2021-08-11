Из галереи – на Трафальгарскую площадь: шедевры живописи пришли к людям

Трафальгарская площадь в Лондоне на время превратилась в музей. Здесь на всеобщее обозрение выставили копии шедевров..

Трафальгарская площадь в Лондоне на время превратилась в музей. Здесь на всеобщее обозрение выставили копии шедевров из Национальной галереи.

Так администрация города хочет снова привлечь людей в центр столицы после месяцев локдауна. А Галерея пытается напомнить о своём существовании.

[Кристин Райдин, сотрудница Национальной галереи]:

«Национальная галерея стоит на Трафальгарской площади почти 200 лет. Но мы постарались сделать взаимодействие между людьми и картинами более интерактивным».

Выставили 20 работ. Это самые популярные картины, на которые чаще всего заходили онлайн, когда музей был закрыт на карантин.

[Кристин Райдин, сотрудница Национальной галереи]:

«Думаю, выбирали то, что связано с природой и пейзажами. Это идеи здоровья, благополучия и воссоединения с природой».

Но здесь можно не только посмотреть на шедевры, но и самому что-то изобразить. На одной из площадок установили десятки мольбертов.

[посетительница]:

«Тут очень красиво. Но что в итоге появится на этом листке бумаги, пока сложно сказать».

Выставка будет оставаться на Трафальгарской площади до 2 сентября.

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