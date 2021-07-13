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В Москве может стать ещё жарче, чем было в 2010 году

В Москве может стать ещё жарче, чем было в 2010 году

Бегство к бассейнам, фонтанам, озёрам и рекам. Жители Москвы пытаются спастись от новой тепловой волны у..

Дата загрузки: 2021-07-13

Бегство к бассейнам, фонтанам, озёрам и рекам. Жители Москвы пытаются спастись от новой тепловой волны у водоёмов. Но это лишь временное облегчение.

Температурные показатели в столице приближаются к рекордным. В ближайшие дни воздух будет прогреваться до 30-35 градусов по Цельсию. Метеорологи ожидают, что могут быть побиты рекорды 1936, 51-го и 2010 годов.

Эксперты говорят, что подобные тепловые волны в прошлом приносили много человеческих жертв. Этот раз тоже не будет исключением.

[Павел Константинов, метеоролог]:
«Жара 2010 года унесла около 11 тысяч жизней только в Москве. Если вообще по европейской территории России вспоминать, то это порядка 64 тысяч человек. То есть это население достаточно такого неплохого российского города».

Метеорологи отмечают, что в России изменение климата имеет несколько проявлений.

[Павел Константинов, метеоролог]:
«Учащение сильных ливней, сильных снегопадов зимой и повторяемость вот таких волн жары, которые наносят достаточно серьёзный ущерб и очень опасны для здоровья нашего населения, потому что у нас ни население не адаптировано к жарким температурам, ни инфраструктура».

В столичном зоопарке звери спасаются в тени деревьев. А в ботанических садах работники жалуются на засохшие растения.

[Антон Дубенюк, сотрудник ботанического сада]:
«Действительно, такая жара и, главное, засуха неблагоприятно сказываются на большинстве растений. Особенно страдают растения с поверхностной корневой системой и чувствительные к перегреву».

В прошлом месяце температура воздуха в Москве достигла 34,8 градуса по Цельсию. Это был самый высокий показатель для июня за 142 года наблюдений.
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