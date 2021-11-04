Цифровое искусство: нейросеть создаёт двойников гостей выставки в Петербурге

Увидеть своего цифрового двойника можно на диджитал-арт-выставке в Санкт-Петербурге. Здесь гостей встречают шесть постоянно меняющихся миров,..

Увидеть своего цифрового двойника можно на диджитал-арт-выставке в Санкт-Петербурге. Здесь гостей встречают шесть постоянно меняющихся миров, созданных искусственным интеллектом.

[Максим Жестков, медиахудожник]:

«Если попытаться просто объяснить, что происходит: находятся камеры, которые смотрят, но смотрят не глазами – они не видят так, как видим мы с вами – свет. А видят они набор точек. И даже не просто видят, они отправляют огромное количество маленьких вокселей – трёхмерных пикселей – в секунду – несколько миллионов. И тем самым прощупывают пространство вокруг и создают объём объектов, которые находятся рядом».

Цифровые силуэты повторяют движения людей. Можно даже взаимодействовать с частицами этих необычных миров.

[Ольга Андреева, руководитель галереи «Цифергауз»]:

«Вы можете их кидать. Сейчас я уйду. Сейчас они прибегут – будет классно. Вот – я вам кинула шарики». [Татьяна, гостья выставки]:

«Очень необычно. Релакс такой приятный. Совершенно новое что-то, которое вообще никогда не видела».

Одна из инсталляций называется «Калейдоскоп». Она имитирует освещённые фонтаны Петергофа. А этот цифровой «Купол» показывает, как быстро меняется питерское небо. Музыка, звучащая в галерее, также создана нейронной сетью.

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