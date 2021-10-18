Мобильная капельница и виртуальная реальность: что показали на выставке в Амстердаме

Программа для отдыха в виртуальной реальности, электроскутер нового поколения и медицинский рюкзак с портативной капельницей. Вот..

Программа для отдыха в виртуальной реальности, электроскутер нового поколения и медицинский рюкзак с портативной капельницей. Вот несколько новинок, которые нидерландские и европейские стартапы показывают в Амстердаме.

Компания Vrelax создала приложение, которое помогает людям избавиться от стресса с помощью виртуальной реальности.

Сейчас его тестируют на пациентах с депрессией и нервными расстройствами.

[Франк Нуус, представитель Vrelax]:

«Мы много исследовали людей с тревожными расстройствами, депрессией и так далее. Это часть наших научных исследований. Приложение Vrelax помогает им расслабиться, а обычно им это сделать очень сложно».

Ещё одна медицинская разработка – на первый взгляд обычный рюкзак. На самом деле это портативная капельница от компании Ivy Medical.

Задумка в том, что с ним пациентам можно будет ходить по больнице и одновременно получать нужный препарат внутривенно.

[Мелкер Франкема, представитель Ivy Medical]:

«Но это не просто капельница в рюкзаке. Это умная капельница. Она позволяет персоналу планировать лечение и комбинировать разные препараты заблаговременно. То есть это капельница с большим мозгом, которая должна облегчить работу больниц».

И куда же без электрического транспорта? Компания Brekr поймала волну: её электромопед уже продаётся на рынке за 5000 долларов.

[Нильс Виллемс, глава Brekr]:

«Мы создали новый электромопед с усовершенствованным дизайном. На нём нет бака для топлива. Вместо этого есть полость для батарей. Тут помещаются две батареи. В итоге центр тяжести смещается вниз, а это делает поездки приятнее».

А приз за оригинальность, скорее всего, нужно дать Makeon. Эта компания производит электронные наборы по типу конструктора лего. Их можно комбинировать, чтобы добиться желаемого результата.

[Джессика Кобб, основательница Makeon]:

«От носимых устройств до стен и предметов. Мы хотим, чтобы люди проявляли творческий подход, чтобы они подключали к сети что угодно и почти в любом месте. Один из наших клиентов использовал набор, чтобы увидеть, как часто его кошка гуляет по Амстердаму и чем она занимается дома».

Все эти изобретения стартапы повезут на международную технологическую выставку CES. Она пройдёт в Лас-Вегасе в начале января.

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