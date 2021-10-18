Мобильная капельница и виртуальная реальность: что показали на выставке в Амстердаме
Программа для отдыха в виртуальной реальности, электроскутер нового поколения и медицинский рюкзак с портативной капельницей. Вот..
Дата загрузки: 2021-10-18
Компания Vrelax создала приложение, которое помогает людям избавиться от стресса с помощью виртуальной реальности.
Сейчас его тестируют на пациентах с депрессией и нервными расстройствами.
[Франк Нуус, представитель Vrelax]:
«Мы много исследовали людей с тревожными расстройствами, депрессией и так далее. Это часть наших научных исследований. Приложение Vrelax помогает им расслабиться, а обычно им это сделать очень сложно».
Ещё одна медицинская разработка – на первый взгляд обычный рюкзак. На самом деле это портативная капельница от компании Ivy Medical.
Задумка в том, что с ним пациентам можно будет ходить по больнице и одновременно получать нужный препарат внутривенно.
[Мелкер Франкема, представитель Ivy Medical]:
«Но это не просто капельница в рюкзаке. Это умная капельница. Она позволяет персоналу планировать лечение и комбинировать разные препараты заблаговременно. То есть это капельница с большим мозгом, которая должна облегчить работу больниц».
И куда же без электрического транспорта? Компания Brekr поймала волну: её электромопед уже продаётся на рынке за 5000 долларов.
[Нильс Виллемс, глава Brekr]:
«Мы создали новый электромопед с усовершенствованным дизайном. На нём нет бака для топлива. Вместо этого есть полость для батарей. Тут помещаются две батареи. В итоге центр тяжести смещается вниз, а это делает поездки приятнее».
А приз за оригинальность, скорее всего, нужно дать Makeon. Эта компания производит электронные наборы по типу конструктора лего. Их можно комбинировать, чтобы добиться желаемого результата.
[Джессика Кобб, основательница Makeon]:
«От носимых устройств до стен и предметов. Мы хотим, чтобы люди проявляли творческий подход, чтобы они подключали к сети что угодно и почти в любом месте. Один из наших клиентов использовал набор, чтобы увидеть, как часто его кошка гуляет по Амстердаму и чем она занимается дома».
Все эти изобретения стартапы повезут на международную технологическую выставку CES. Она пройдёт в Лас-Вегасе в начале января.
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