На здании в Токио поселилась огромная кошка
[жительница Токио
Дата загрузки: 2021-07-13
Короткая ссылка на эту страницу:
Мировые новости » Позитив » На здании в Токио поселилась огромная кошка
[жительница Токио
Дата загрузки: 2021-07-13
Короткая ссылка на эту страницу:
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо
Вот такая кошка поселилась на одном из здании японской столицы. 3D-биллборд разметили в токийском районе Синдзюку.
Токио славится своей высокотехнологичностью, и столичных жителей сложно удивить. Но это изображение, похоже, действительно покорило сердца многих.
Его высота – чуть более 8 метров, ширина – почти 19. Это одна из самых больших 3D-анимаций в мегаполисе.
Кошка приветствует прохожих семь раз в час с 7 утра до 6 вечера. Она трёхцветная, каких японцы любят особенно. Их тут называют «микэ-нэко». У неё даже есть официальный аккаунт в Твиттер.