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На здании в Токио поселилась огромная кошка

На здании в Токио поселилась огромная кошка

[жительница Токио

Дата загрузки: 2021-07-13

[жительница Токио]:
«Она выглядит как живая – очень впечатляет. Я видела её по телевизору. Сейчас я впервые вижу её вживую, и она даже ещё забавнее».

Вот такая кошка поселилась на одном из здании японской столицы. 3D-биллборд разметили в токийском районе Синдзюку.

Токио славится своей высокотехнологичностью, и столичных жителей сложно удивить. Но это изображение, похоже, действительно покорило сердца многих.

Его высота – чуть более 8 метров, ширина – почти 19. Это одна из самых больших 3D-анимаций в мегаполисе.

[житель Токио]:
«По-моему, кошки – это очень по-японски. Она очень забавная, и люди спешат сюда, чтобы на неё посмотреть. Мне она нравится. Здорово видеть на улице нечто такое огромное».

Кошка приветствует прохожих семь раз в час с 7 утра до 6 вечера. Она трёхцветная, каких японцы любят особенно. Их тут называют «микэ-нэко». У неё даже есть официальный аккаунт в Твиттер.

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