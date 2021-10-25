Знаменитый каток у Музея естественной истории в Лондоне открылся в последний раз. Он работал каждую зиму..

[Дэн Филмер, организатор мероприятий]:

«Нам очень грустно. Мы катаемся у Музея естественной истории перед этим культовым зданием в последний раз. Это пространство планируют засадить зеленью».

Знаменитый каток у Музея естественной истории в Лондоне открылся в последний раз. Он работал каждую зиму на протяжении 16 лет. Но со следующего года его решили не устанавливать.

А пока же здесь по-прежнему можно покататься на коньках, выпить горячего глинтвейна, сделать селфи на фоне ели и просто насладиться архитектурой окружающих зданий.

[Дэн Филмер, организатор мероприятий]:

«Для многих семей в Лондоне это традиция, они приезжают каждый год. Мы продолжаем своё дело, поскольку видим улыбки на лицах семей и друзей, проходящих через эти ворота. В этом месте сложно не понять, почему люди приходят сюда и катаются на коньках под гирляндами вокруг удивительной рождественской ели».

В свой последний сезон каток будет открыт до 16 января.

А уже следующей зимой это место отведут под проект, посвящённый биоразнообразию.

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