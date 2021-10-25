Телеканал NTD

Знаменитый каток у Музея естественной истории в Лондоне открылся в последний раз. Он работал каждую зиму..

Дата загрузки: 2021-10-25

Знаменитый каток у Музея естественной истории в Лондоне открылся в последний раз. Он работал каждую зиму на протяжении 16 лет. Но со следующего года его решили не устанавливать.

[Дэн Филмер, организатор мероприятий]:
«Нам очень грустно. Мы катаемся у Музея естественной истории перед этим культовым зданием в последний раз. Это пространство планируют засадить зеленью».

А пока же здесь по-прежнему можно покататься на коньках, выпить горячего глинтвейна, сделать селфи на фоне ели и просто насладиться архитектурой окружающих зданий.

[Дэн Филмер, организатор мероприятий]:
«Для многих семей в Лондоне это традиция, они приезжают каждый год. Мы продолжаем своё дело, поскольку видим улыбки на лицах семей и друзей, проходящих через эти ворота. В этом месте сложно не понять, почему люди приходят сюда и катаются на коньках под гирляндами вокруг удивительной рождественской ели».

В свой последний сезон каток будет открыт до 16 января.

А уже следующей зимой это место отведут под проект, посвящённый биоразнообразию.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...