Выставка в музее Прадо: почему женщины писали маленькие картины

Как рисовали женщины в XIX веке? Это можно узнать на новой выставке в знаменитом музее Прадо..

Как рисовали женщины в XIX веке? Это можно узнать на новой выставке в знаменитом музее Прадо в Мадриде.

Главная особенность работ в том, что они небольшие. В основном это миниатюры и семейные портреты. Этому есть объяснение. Просто у женщин-художниц в XIX веке в основном не было больших мастерских.

[Летисия Аскуэбрия, сотрудница музея]:

«То, что они миниатюристы, не означает, что они не рисуют в больших форматах. Но обычно учатся рисованию именно на миниатюрах, этот формат также подходит для небольших мастерских».

В октябре прошлого года здесь случился казус. Из выставки женских художниц пришлось изъять одно полотно XIX века. Оказалось, что его написал мужчина.

После этого музей сделал несколько ценных приобретений, чтобы пополнить женскую коллекцию.

[Хавьер Барон, сотрудник музея]:

«Мы приобрели работы, которых не было в музее. Мы купили великолепную миниатюру Марселы де Валенсия, мы купили работу Марии Бланшар, мы также получили в дар автопортрет Аурелии Наварро».

Чтобы посетители поближе познакомились не только с работами, но и с самими художницами, один зал посвятили только их портретам и автопортретам.

В целом музей теперь может похвастаться работами 13 женщин. Всего же здесь представлено 130 художников.

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