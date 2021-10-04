Единорог и портрет Энтони Хопкинса: торты на выставке в Лондоне

Герои телесериала «Бриджертоны» встречают гостей у входа на выставку Cake and Bake Show в Лондоне. Выглядят..

Герои телесериала «Бриджертоны» встречают гостей у входа на выставку Cake and Bake Show в Лондоне. Выглядят как живые, но созданы из теста и глазури.

[Рози Даммер, кондитер]:

«Когда готовишь торт такого размера, то просто сбиваешься с подсчёта количества ингредиентов. Последнее, что помню – это то, что использовала более 100 килограммов глазури».

Этого сладкого произведения искусства хватит на то, чтобы угостить 1200 человек.

Композиция с мифическим единорогом посвящена британским медикам. Одна из тем выставки называется «Над радугой». Радуга – это эмблема Национальной службы здравоохранения Великобритании.

В прошлом году выставку отменили из-за пандемии. Поэтому после длительного перерыва здесь много и гостей, и кондитеров.

[Конор Толлон, организатор выставки]:

«Многие участники открыли своё дело во время локдауна. Последние полтора года все пекли дома. А кто-то вообще увлёкся этим только в сентябре. Такие тоже участвуют».

А здесь предлагают попробовать модное печенье макарон. Во время локдауна владелице стартапа пришлось перейти на онлайн-продажи.

[Мадлен Лазага, кондитер]:

«Я зарегистрировалась для участия в 40 фестивалях по всей Великобритании. У меня было всё расписано на год, и я не принимала онлайн-заказов. Потом пришёл COVID, и я полностью изменила бизнес-стратегию».

Семья кондитеров Карлы и Саифа раньше пекла на заказ большие торты. Локдаун чуть не загубил бизнес, но нашёлся выход.

[Саиф Шефи, кондитер]:

«Мы начали делать маленькие торты, какие пекут в школьных столовых. Коробка этих пирожных стоит всего 13 долларов. Заказы просто посыпались, и наш бизнес стал расти ещё больше».

А это торты для конкурса. В том числе забавный лев с розой на голове и реалистичный 3D-портрет Энтони Хопкинса.

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