Живопись на траве: гигантская картина на горе в Швейцарии

Эта гигантская картина теперь украшает горный склон в швейцарских Альпах. Мальчика, выдувающего мыльные пузыри, изобразил французский..

Эта гигантская картина теперь украшает горный склон в швейцарских Альпах. Мальчика, выдувающего мыльные пузыри, изобразил французский художник Гийом Легро. Площадь рисунка – 1500 квадратных метров.

Мастер говорит, что его вдохновили облака, мечты и детские фантазии.

[Гийом Легро, художник]:

«Здесь всегда много облаков. Именно поэтому для своего творения я выбрал это место. Его тема связана с облаками, детством, а также с новостями. Сейчас обстановка в мире очень беспокоит, и нам нужно немного лёгкости».

Художник использовал безвредные краски из натуральных веществ. В их составе – древесный уголь, мел и казеиновый клей.

Легро давно известен своими гигантскими картинами на траве. Они хоть недолговечные, но впечатляющие. Рисовал он их в Швейцарии, Франции, Великобритании и Аргентине. А в 2018 году его картина появилась и в российском Воронеже.

Художник говорит, что своим творчеством хочет вдохновить людей стать добрее и больше помогать друг другу.

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