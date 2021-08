Зачем медсестра приходит к больным в свои выходные

Брук Джонс работает медсестрой в одной из больниц Лас-Вегаса. Она не только помогает больным людям, но и нашла способ поднимать им настроение.

В больницах введён запрет на посещение пациентов родственникам из-за COVID-19, и больным грустно. Когда одна из подруг Брук заболела, она пришла её навестить. Медсестра заметила, что волосы подруги в беспорядке. «Её волосы были всклокочены, она чувствовала слабость, не могла расчесаться самостоятельно, и это её очень расстраивало», – рассказала Брук. «Поэтому однажды я расчесала ей волосы, заплела косу и просто поговорила», – добавила она. Настроение подруги стразу улучшилось.

Брук увидела успокаивающее действие причёсывания на пациентов и теперь приходит в больницу в свои выходные. Она несколько часов причёсывает больных. Вскоре и другие медсёстры присоединились к Брук.

«В человеческом прикосновении тоже есть что-то терапевтическое. Человеческие разговоры, человеческие прикосновения – это нить, которой мы все очень связаны» – поделилась Брук.

Brooke Johns comes into Southern Hills Hospital on her days off to brush and braid the hair of any patient who wants it. pic.twitter.com/W75pxXcUoa

— WRTV Indianapolis (@wrtv) August 8, 2021