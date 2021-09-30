Нет бензина: работница британского хосписа не может доехать до смертельно больных пациентов

Британка Линдси получила срочный звонок от пациента. Она работает в хосписе близ Манчестера. Её задача –..

Британка Линдси получила срочный звонок от пациента. Она работает в хосписе близ Манчестера. Её задача – быстро добраться до смертельно больного человека, который испытывает сильную боль, и оказать помощь.

Но в свете топливного кризиса, который охватил Великобританию, теперь это сложно. Ей нужно быстро найти заправку без очередей. Если будет ждать, то потеряет драгоценное время.

[Линдси Харпер, медсестра]:

«Меня охватывает паника. Я сразу вспоминаю этого пациента, когда видела его в последний раз, вспоминаю о его родных, которые уже, скорее всего, в отчаянии. Они звонят нам и ждут, что мы быстро приедем. Если мы не приезжаем, они очень переживают. У нас нет мигалки на машине, но мы должны отреагировать в течение часа или 30 минут».

Этот хоспис помогает людям с неизлечимыми заболеваниями провести последние дни жизни дома, в кругу семьи. К пациентам нужно приезжать срочно и по первому вызову. Теперь хоспис начал кампанию по сбору бензина. Многие помогают.

[Сандра Бриджхаус, местная жительница]:

«Вчера я увидела на Facebook, что они просят у людей бензин, чтобы ездить по домам к людям. И я знала, что у Джона есть немного лишнего бензина, поэтому предложила им. Но я у него тоже спросила».

Топливный кризис начался в Великобритании из-за нехватки водителей бензовозов. Заправки исчерпали запасы, а новое топливо не привозят. Кроме того, британцы ринулись в панике скупать бензин, из-за чего пришлось ввести квоты.

В нехватке водителей винят «брексит», а также пандемию COVID. В целом в отрасли освободилось 90 тысяч вакансий. Раньше их занимали рабочие-мигранты. Теперь им приехать намного сложнее.

Лондон пытается решить проблему. Он обещает ввезти в страну около пяти тысяч водителей по временным визам. Кроме того, развозить топливо по заправкам поручили военным.

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