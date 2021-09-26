Лохматый десант: собаки-терапевты помогают врачам и пациентам в Чили

Лохматый десант высадился в детской больнице в Сантьяго. Здесь их с нетерпением ждут и врачи, и..

Лохматый десант высадился в детской больнице в Сантьяго. Здесь их с нетерпением ждут и врачи, и маленькие пациенты. Собаки-терапевты показывают трюки, вызывая бурю восторга. [Николь Фауст, кинолог]: жен«Когда заходишь (в больницу) с собаками, все радуются, выражения лиц меняются. Общение с собаками – это эмоциональная поддержка для сотрудников».

Собаки охотно позволяют себя гладить и трепать за уши. А в палатах для детей устраивают целые представления.

[Родриго Альварес, папа маленького пациента]:«Эта терапия идеальна для детей. Тем, кто тяжело болен, легче переживать то, что они вынуждены лежать в больнице. Животные помогают детям».

Последние несколько месяцев медики здесь напряжённо работают. У них много пациентов с COVID и другими серьёзными недугами. К тому же некоторые врачи сами переболели коронавирусом. Всё это давит на психику, но собаки помогают вернуть душевное равновесие.

[Тереса Нило, медработница]:«Когда приводят собак, у нас на душе спокойнее. В больничных стенах становится уютнее».

Собаки-терапевты помогают выйти из депрессивного состояния, при общении с ними уменьшается боль и уходит беспокойство.

Такой работе животных обучают специалисты. Терапевтами могут стать и породистые, и беспородные собаки. Однако декоративные породы подходят меньше, поскольку у таких питомцев слабая психика, и им нужно больше времени на восстановление после интенсивного общения с людьми.

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